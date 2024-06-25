T.C. BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2021/7 Tereke
Konu: İlan hk
İLAN
Trabzon İli, Köprübaşı İlçesi, Beşköy Mahallesi/Köyü, 5 Cilt, 530 Hane Numara sırasında nüfusa kayıtlı, Halil ve Ayşe'den olma, son ikamet adresi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Karanfil Sk. No:8D İç Kapı No:42 Bakırköy/İSTANBUL,
özel sektörde (uçak firmalarında) yönetici olan, 17/04/2021 tarihinde vefat eden Ahmet KARAMAN (T.C:43897930036)'nın
terekesinin; Türk Medeni Kanununun m.619 vd hükümleri uyarınca resmi defter tutma işlemlerinin gerçekleştirilecek olması nedeniyle,
- Muris Ahmet KARAMAN'dan alacaklı olanların TMK m.621 ve 634 hükümleri uyarınca son ilandan başlayarak 1 ay içerisinde alacaklarını ve işbu alacaklara dayanak delillerini ( sözleşme, fatura, temlikname, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet..vs) asıl veya onaylı örneklerini mahkememiz dosyasına bildirmesi, süresi içerisinde bildirilmemesi halinde Türk Medeni Kanununun 629. Maddesi uyarınca" Alacaklarını süresi içinde yazdırmayan alacaklılara karşı mirasçı, kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmadığı gibi; terekeden kendisine geçen mallarla da sorumlu tutulamaz." hükmünün uygulanacağının ihtarına,
- Muris Ahmet KARAMAN'a borçlu olanların aynı süre içerisinde borçlarını bildirmeleri, aksi halin TMK m.620 uyarınca tazminat yükümlülüğünü doğurabileceği,
- TMK m. 619 vd. hükümleri uyarınca tebliğ ve ilan olunur.31/05/2024
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02051044