AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Eşrefpaşa Mahallesi, 2676 ada, 3 parsel üzerinde bulunan, aşağıda nitelikleri, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan 12 (oniki) adet zemin kattan oluşan dükkân vasıflı gayrimenkul hali hazır şekliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile 10/07/2024 tarihinde saat 14:00' de Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıra ve saatler takip edilerek satılacaktır.
|S.
NO
|İLİ / İLÇESİ /
MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|KAT
|NİTELİĞİ
|BAĞ. BÖL.
NO
|ARSA
PAYI
|NET ALAN
(m2)
|İHALE
SAATİ
|MUHAMMEN
BEDEL-₺
|GEÇİCİ
TEMİNAT-₺
|1
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|1 (86)
|1/15
|117,60-
|14.00
|3.750.000,00-
|112.500,00-
|2
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|2 (86A)
|1/15
|118,10-
|14.05
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|3
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|3 (86B)
|1/15
|117,00-
|14.10
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|4
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|4 (86C)
|1/15
|117,00-
|14.15
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|5
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|5 (86D)
|1/15
|118,00-
|14.20
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|6
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|6 (86E)
|1/15
|117,00-
|14.25
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|7
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|7 (86F)
|1/15
|117,00-
|14.30
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|8
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|8 (86G)
|1/15
|118,00-
|14.35
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|9
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|9 (86H)
|1/15
|117,00-
|14.40
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|10
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|10 (86I)
|1/15
|117,00-
|14.45
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|11
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|11 (86J)
|1/15
|118,00-
|14.50
|3.600.000,00-
|108.000,00-
|12
|Afyonkarahisar /
Merkez / Eşrefpaşa
|2676
|3
|Zemin
|Dükkân
|12 (86K)
|1/15
|117,00-
|14.55
|3.600.000,00-
|108.000,00-
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 10/07/2024 saat:10.00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Satışa çıkan gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.
Satış İhalesine Katılacak Olanlar;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı
imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı
imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu (₺ 500,00-)
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
İLAN OLUNUR.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02051184