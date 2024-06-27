Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/31 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 10:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, AHİ EVRAN Mahalle/Köy, 100745 Ada, 2 Parsel, Dava konusu taşınmaz, Ankara ili, Sincan ilçesi, Ahievran Mahallesi, 246 ve 247 no.lu sokaklar arasında bulunan Arsa nitelikli olup, üzerinde herhangi bir yapı yada tesis görülmemiştir. Kısmen bahçe ve kısmen de tarım arazisi olduğu, içinden gayri resmi toprak yollar açıldığı görülmüştür. İmar parseli olup çevresinde özellikle doğu tarafında her türlü altyapının tamamlandığı, ulaşım probleminin olmadığı, yakın çevresinde her türlü sosyal, kültürel, ticari, dini, idari tesislerin bulunmaktadır. Taşınmazın Sincan küçük sanayi alanının batısında yapılaşmanın bittiği bir yerdedir. Çevresinde imar parselleri olmasına karşın tarım ve bahçe olarak faaliyet vardır, güneyinde birkaç gecekondu bulunmaktadır. Kuş uçumu mesafe ile Sincan Banliyö tren raylarının 70 m kuzeyinde, Ahimesut Bulvarının 850 m batısında, Sincan belediyesinin 2 km batısında, Ayaş yolunun 2.5 km güneyinde, Törekent metro istasyonunun2.80 km güneyinde, 225 caddenin 100 m güneyinde kalmaktadır. parselin., 1.256 m2 yüzölçümü,Yüzölçümü : 1.256 m2İmar Durumu : 1/1000 ölçekli onaylı imar planına göre Küçük sanayi alanı kullanımında, Blok nizam, 2 kat, Taks:0.50, Kaks:1.00 olduğu bildirilmiştirKıymeti : 4.396.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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