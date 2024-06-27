T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/107 Esas 11/06/2024

İLAN METNİ

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Çoğan Mahallesi'nde 1913 parsel içinde bulunan 1587,43 m2'lik taşınmaz ile 1915 parsel içinde bulunan 10896,44 m2'lik Ahmet Karaoğlan tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02052469