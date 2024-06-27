T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/276 Esas

KARAR NO : 2024/323

Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/05/2024 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle, 125/1, 109/2, 116/1, 86/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 6 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Kadir ve Elifhan oğlu, 10/09/1976 doğumlu, Malatya, Battalgazi, Boran mah/köy nüfusuna kayıtlı HACI ÖMER SAĞLAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ÜLKE GENELİNDETRAJI 50.000 ALTINDA BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.06.2024

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