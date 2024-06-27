T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2023/149 Esas

Müşteki: İSPARK (İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.)

Sanık: VEYSEL KÜÇÜK

Müşteki tarafından sanık VEYSEL KÜÇÜK aleyhine açılan "Borçlunun Ödeme Şartını İhlali" suçu şikayeti nedeni ile yapılan yargılama sırasında mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresten taşındığınız/tanınmadığınız bahisle tebligat yapılamamıştır. Yapılan UYAP sorgulamasında mernis adresiniz bulunmadığından ve herhangi bir adres tespiti yapılamaması üzerine netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 17/09/2024 günü saat 10:55'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, İ.İ.K.'nun 349/2. Maddesi "Tayin olunan gün ve saatte duruşmaya gelmeye veya vekil göndermeye mecburdurlar" ve İ.İ.K.'nun 349/5. Maddesi "Mahkeme huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse muhakeme gıyabında görülecektir." uyarınca gıyabınızda duruşma yapılacağı hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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