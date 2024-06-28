T.C. UŞAK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2024/75 Esas

DAVALI : KUNTDOKUR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ticari Şirket (Fesih İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin yeterli olmaması sebebiyle tebligat yapılamamıştır.

HMK 139. Maddesi gereği sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde gösterdiğiniz delilleri veya henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, 23/09/2024 günü saat:09:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu ilanen tebliğ olunur.

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