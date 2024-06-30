BALIKESİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/922 Esas

KARAR NO : 2023/645

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar davalılardan Mustafa ile Melahat kızı 1951 doğumlu Rezzan HERGÜLER'e tebliğ edilemediğinden kararın ilgiliye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM :

Gerekçesi açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Kasaplar Mahallesi, 8345 Ada, 25 Parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın genel açık artırma yoluyla satış sureti ile giderilmesine,

3-Satışın umum arasında açık arttırma suretiyle yapılarak satış parasının tapu kaydı ve veraset ilamındaki payları oranında paydaşlara ödenmesine, (satışın taşınmazlar üzerindeki tüm hak, yükümlülükler, şerhler, ipotek ve muhdesatlar ile birlikte yapılmasına)

4-Karar kesinleştiğinde talep halinde, satış işlemleri için Balıkesir Satış Memurluğu Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

5-Karar tarihine göre yürürlükte bulunan492 Sayılı Harçlar Yasası'nın ek:1 sayılı tarife A, III, b, bendi uyarınca peşin alınan 59,30TL harcın mahsubu ile satış bedeli üzerinden % 011,38 (Binde 11,38) karar ve ilam harcının paydaşlardan payları oranında tahsil edilmesine,

6-Davacı tarafça dava açılışta yatırılan 95,00TL, 1 adet dosya alım ücreti 4,00TL, 138 adet tebligat gideri 3.484,00TL, 9 adet yurt dışı tebligat gideri 968,00TL, 2 adet müzekkere gideri 1,20TL, keşif harcı 571,90TL, 2 bilirkişi ücreti 1.050,00TL, keşif araç ücreti 250,00TL olmak üzere toplam 6.424,10TL yargılama giderinden davacı tarafın payına düşen miktarın kendi üzerinde bırakılarak kalan miktarın payları oranında davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,

7-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2. Kısım 1. Bölüm 3 nolu alt bendi uyarınca 8.900,00TL maktu vekalet ücretinin paydaşlardan tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki payları oranında alınarak davacı vekiline verilmesine,

8-Davalılardan Yaşar ARSLAN kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2. Kısım 1. Bölüm 3 nolu alt bendi uyarınca 8.900,00TL maktu vekalet ücretinin paydaşlardan tapu kaydındaki ve veraset ilamlarındaki payları oranında alınarak davalı vekiline verilmesine,

9-Hukuk Mahkemeleri Kanunun gider avansı tarifesinin 5. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra talep halinde davacı tarafa iadesine,

Dair, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya bulundukları yer emsal Mahkemeye dilekçe ile müracaat etmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere davacı vekilinin ve davalı Nermin DOĞAN'ın yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Yazılı şekilde karar verilmiş olup verilen kararın HMK.'nun ve Tebligat Kanunu' nun ilgili maddeleri gereğince iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı REZZAN HERGÜLER'e tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 02/05/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02052891