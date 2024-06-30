T.C. ANKARA19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/9 Tereke

Mahkememiz dosyasından 01/12/2013 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit edilen, Çankırı İli, Çankırı Merkez İlçesi, Germece Mahallesi, 52 cilt, 41 hane no da nüfusa kayıtlı 01/01/1989 doğumlu Süleyman ve Muazzez'den olma 106***16**8 TC kimlik numaralı mütevaffa Doğan Şahin'in terekesininT.M.K.'nun 612. Maddesi ile İ.İ.K.'nun 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Mütevaffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K Madde 218'e göre ilandan itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklardan mahkum kalacakları,

Tasfiye memuru olarak Av. Nevzat Tokat'ın atanmasına,

T.M.K.'nın 612., ve İ.İ.K. 166., 180., ve 218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

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