T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/4 Tereke Satış 28/06/2024 Konu : İİK 182 TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN MÜTEVEFFA (MURİS) :Semih KAYAR (TC 27145876796) SON YERLEŞİM YERİ: Şeker Mah. Zarif Sok. No.11/2 Adapazarı SAKARYA Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris Semih KAYAR hakkında Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/01/2023 tarih ve 2022/22 Tereke esas, 2023/4 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kaldırılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 182.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

Adres:SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: MUSA PULATLI Satış Memuru

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