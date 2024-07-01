BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İŞİNE AİT İHALE İLANI

- Mülkiyeti Belediyemize ait Bolu İli Merkez İlçesinde aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ile Satış ihalesi yapılacaktır.
|MAH/
KÖY
|ADA
|PARSEL
|
ALAN
(m2)
|HİSSE
|CİNSİ
|TOPLAM MUHAMMEN BEDEL
(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
|İHALE GÜN
VE SAATİ
|Karaçayır Mah.
|1355
|9
|3.936,50 m2
|TAM
|ARSA
|45.300.000,00 TL
(kırkbeşmilyonüçyüzbinlira)
|
1.500.000,00 TL
(birmilyonbeşyüz binlira)
|23.07.2024
Saat: 14:00
- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli geçici teminat miktarı, ihale usulü belirtilen Bolu Belediyesine ait taşınmaz Bolu Belediye Başkanlığınca Belediye Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.
- İhale 23.07.2024 Salı günü saat 14:00' te Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri www.bolu.bel.tr internet adresinde ve Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir, 5.000,00(beşbin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.
- İstekliler Geçici teminat bedelini en geç ihale günü ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını geri alabilirler.
- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:
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- Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgâh belgesi,
- Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekâleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekâletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
- Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
- İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
- Tebligat için adres beyan belgesi,
- Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
- İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,(en az 60(atmış) gün süreli)
- 5.000,00(beşbin)TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6'ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
- Taşınmaz mal satış şartnamesi, (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır)
- İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.
B-Dış Zarfın Sunulması:
- Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
- İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarflarını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif Usulüne göre hazırlayacaklar en geç ihale günü ihale saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.
Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon (TRT) saat ayarı esastır.
- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan Olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02053977