Haberler Resmi İlan Haberleri ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 02.07.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 00:36

ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ 7. Bölge Müdürlüğü) tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların Çekerek Projesi Süreyyabey Barajı ve Sulama Şebekesi İnşaatı tesis etmek amacıyla kamulaştırılmasına karar verildiği, ancak taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazın metrekare cinsinden belirtilen kısmının; Zile Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Bu itibarla; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin, DSİ Genel Müdürüğü adına TESCİLİNE karar verilebileceği; Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur.
ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI İLİ İLÇESİ MAH. / KÖY MEVKİİ ADA NO PARSEL NO MALİKLERİ KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ
ADI SOYADI
2024/219 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2987 ve 2994 SATILMIŞ ERKOL TAMAMI
2024/227 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3009 1-BEKİR ŞİMŞEK
(BABA ADI CUMA)
2-HALİL ŞİŞEK		 TAMAMI
2024/228 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3017 BEKTAŞ ÇETİN TAMAMI
2024/229 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3012 ve 3015 1-BEKTAŞ ÇETİN
2-BİLAL ÇETİN
3-ERDOĞAN ÇETİN
4-İLYAS ÇETİN
5-İSMAİL ÇETİN		 TAMAMI
2024/237 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3059 1-ALİ ERDOĞAN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-BİLAL ERDOĞAN(ÖLÜ)
-BİLAL ERDOĞAN
-KEMAL ERDOĞAN
-TÜRKAN ERDOĞAN
-KADİR ERDOĞAN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-DÖNE ERDOĞAN
-ALEV ERDOĞAN
-YÜCEL ERDOĞAN
2-HÜSEYİN ERDĞAN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-MUZAFFER ERDOĞAN
-EROL ERDOĞAN
-ŞAHİN ERDOĞAN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-MEHRİBAN ERDOĞAN
-SERKAN ERDĞAN
-HÜSEYİN ERDOĞAN
-MERT ERDOĞAN
3-MUZAFFER ERDOĞAN		 TAMAMI
2024/238 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3057 MUZAFFER ERDOĞAN TAMAMI
2024/239 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3055 HALİL GEÇER TAMAMI
2024/247 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3124 1-ALİ SOLMAZ
2-BAYRAM SOLMAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-GÜLÜZAR SOLMAZ
-ÇİÇEK SOLMAZ
-KARAFİL SOLMAZ
-RIZA SOLMAZ
-AHMET SOLMAZ
-ALİ SOLMAZ
-CUMA SOLMAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-OKTAY SOLMAZ
-HANIM SOLMAZ
-BURHAN SOLMAZ
-FİLİZ SOLMAZ
-HASAN SOLMAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-GÜLŞEN SOLMAZ
-CÜNEYT SOLMAZ
-BURCU SOLMAZ
-EBRU SOLMAZ(ŞAHBAZ)
-MENEŞ ŞAHİN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-AHMET ŞAHİN
-ŞENGÜL ŞAHİN
-SELMA ŞAHİN
-ERDOĞAN ŞAHİN
-MURAT ŞAHİN
-GONCAGÜL ŞAHİN
-AYSUN ŞAHİN		 TAMAMI
2024/248 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3127 AZİZ SOLMAZ TAMAMI
2024/249 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3096 ve 3098 CUMA ŞAHBAZ TAMAMI
2024/257 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3069 1-ALADDİN DAĞDELEN
2-SABRİ DAĞDELEN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-CENNET DAĞDELEN
-SELAHATTİN DAĞDELEN
-ALADDİN DAĞDELEN
-SERAP DAĞDELEN		 TAMAMI
2024/258 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3072 MUHARREM GÜMÜŞSOY TAMAMI
2024/259 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3075 1-SUNA GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-FATMA GÜNEY(ÖLÜ)
-SADIK GÜNEY(ÖLÜ)
AHMET GÜNEY(ÖLÜ)
YETER GÜNEY(ÖLÜ)
SATILMIŞ GÜNEY(ÖLÜ)
ÜMÜS GÜNEY(ÖLÜ)
HASAN GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-SANİYE GÜNEY
-YAŞAR GÜNEY
-YADİGAR GÜNEY
2-FATMA GÜVEN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-HÜSEYİN GÜVEN
3--YETER KELEŞ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-SABİHA KELEŞ
-ALİ KELEŞ
-HAYDAR KELEŞ(ÖLÜ)
-HASAN KELEŞ
-HAYDR KELEŞ
4-SATILMIŞ GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-SATİ GÜNEY
-SUZAN GÜNEY
-BEKTAŞ GÜNEY
-SULTAN GÜNEY
-KİRAZ GÜNEY
-SONGÜL GÜNEY
5-AHMET GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-YETER GÜNEY
-CEMİLE GÜNEY
-NAZIM GÜNEY
-ALİ GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-SEVİM GÜNEY
-HÜSEYİN GÜNEY
-ZEKİ GÜNEY
6-SATİ KÖKDUMAN
7-ÜMÜS CERTEL
8-YAŞAR GÜNEL
9-YADİGAR ÖZERMAN		 TAMAMI
2024/267 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2989,2923 ve 2925 MERT BAYGIN TAMAMI
2024/268 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2932,2920,2918
ve 2914		 HÜSEYİN BAYGIN TAMAMI
2024/269 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3130 HALİL YILDIZ
(BABA ADI ABDULLAH)		 TAMAMI
2024/270 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3084 İBRAHİM TAŞKIN
(BABA ADI BEKTAŞ)		 TAMAMI
2024/277 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2961 CUMA İŞBİLİR TAMAMI
2024/278 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2947 SATILMIŞ GÜVEN TAMAMI
2024/279 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2945 RIZA İŞBİLİR
YETER İŞBİLİR		 TAMAMI
2024/280 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2959 RIZA İŞBİLİR TAMAMI
2024/287 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2812 ve 3089 1-ALİ TAŞGIN
2-FUNDA TAŞGIN KIRCA
3-GÜLCAN YİĞİTOĞLU
4-HACI TAŞGIN
5-HASAN TAŞGIN
6-HÜSNE TAŞGIN
7-İLYAS TAŞGIN
8-NERGİZ TAŞGIN
9-ZAFER TAŞGIN		 TAMAMI
2024/288 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3128 ve 2927 YUSUF BAYGIN TAMAMI
2024/289 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2985 ve 2965 1-ALİ İŞBİLİR
2-ABDULLAH İŞBİLİR(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-MENEŞ BİLİR
-CİVLE İŞBİLİR(ÖLÜ)
-CUMA ALİ İŞBİLİR
-HÜSEYİN İŞBİLİR
-SALMAN İŞBİLİR
-MERYEM İŞBİLİR
-AYŞE İŞBİLİR
-ALİ İŞBİLİR
-ŞENGÜL İŞBİLİR
-CİVLE İŞBİLİR
-SAFİYE iŞBİLİR		 TAMAMI
2024/290 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3020,2943
ve 2955		 1-AYŞE İŞBİLİR
2-DURSUN İŞBİLİR
3-ALİ İŞBİLİR
4-İBRAHİM İŞBİLİR
5-ALTUN İŞBİLİR
6-EROL İŞBİLİR		 TAMAMI
2024/243 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3046 1-BEKTAŞ ŞAHBAZ 2-ÜSÜK ŞAHBAZ TAMAMI
2024/245 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3115 1-SİNAN TAŞGIN TAMAMI
2024/255 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3065 1- AYTEN ŞAHİN
2- DOĞAN CARUS 3- EMİNE GÜLER 4- İSMAİL CARUS 5- SATİ CARUS 6- SATİ GÜLGÖR 7- SERAP ERDURAN 8-SERPİL ÇELİK 9-ÜLKÜ ÖZAYYILDIZ 10-ÜMİT CARUS 11-ÜMRAN BOLAT 12- ÜNAL CARUS 13-YÜKSEL CARUŞ BEKŞEN		 TAMAMI
2024/263 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2971 1-AHMET DURAN KAYA TAMAMI
2024/265 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2979 1-RİZA TAŞGIN
2-UMUT TAŞGIN		 TAMAMI
2024/281 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2941 1-ERCAN İŞBİLİR TAMAMI
2024/235 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3063 1-İBRAHİM ERTEKİN TAMAMI
2024/250 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2803 1- BEKTAŞ ŞAHBAZ
2-HASAN ŞAHBAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
AYŞE DOĞAN
NERGİZ ŞAHBAZ
DURSUN ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRAÇILARI
GÜLBAHAR ŞAHBAZ
ALEV KARATAŞ
FİLİZ BAYRAM
YELİZ ALTINTAŞ
MELİSA ŞAHBAZ
2-ÜSÜK (HÜSEYİN) ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRASÇILARI
GÜL ÖREN
ÇİÇEK ÖZÇELİK
YETER İŞBİLİR
AHMET ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRAÇILARI
ADELİ ŞAHBAZ
SEVGİ ÇOŞGUN
SEVİM TAŞGIN
SEVİL SOLMAZ
SEVDA SOLMAZ
MURAT ŞAHBAZ
SONGÜL ÖZDEMİR
EBRU ŞAHBAZ		 TAMAMI
2024/253 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3106 1-SELVER KABLAN TAMAMI
2024/271 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3091-3094 1-FADİME ÖZER TAMAMI
2024/273 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2939 1-HİMMET İŞBİLİR(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
DURSUN İŞBİLİR
ERCAN İŞBİLİR
NARİN SOLMAZ
GÜLAY KIRCA
DİLEK ÇETİN
2-DURSUN İŞBİLİR		 TAMAMI
2024/283 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2916 1-ŞAHİN GÜNALTAY TAMAMI
2024/275 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 2969 1-HASAN KAYA
2-ALİ KAYA
3-MEHMET KAYA
4-İLYAS KAYA
5-DESTE KABLAN		 TAMAMI
2024/261 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3081 1-NURETTİN GÜLTEKİN TAMAMI
2024/291 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3011-3013 1-HASAN KAYA
2-ALİ KAYA
3-MEHMET KAYA
4-İLYAS KAYA
5-DESTE KABLAN
6-UMUT TAŞGIN		 TAMAMI
2024/233 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3023-3026 1-KEMAL İŞBİLİR
2-ADELİ İŞBİLİR
3-HASAN İŞBİLİR
4-FİRDES İŞBİLİR
5-SEYRAN İŞBİLİR
6-GÜLÜMSER İŞBİLİR
7-ERDAL İŞBİLİR
8-MURAT İŞBİLİR
9-KEMAL İŞBİLİR
2024/251 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3041-3100 1- BEKTAŞ ŞAHBAZ
2-HASAN ŞAHBAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
3-AYŞE DOĞAN
4-NERGİZ ŞAHBAZ
5-DURSUN ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRAÇILARI
6-GÜLBAHAR ŞAHBAZ
7-ALEV KARATAŞ
8-FİLİZ BAYRAM
9-YELİZ ALTINTAŞ
10-MELİSA ŞAHBAZ
11-ÜSÜK (HÜSEYİN) ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRASÇILARI
12-GÜL ÖREN
13-ÇİÇEK ÖZÇELİK
14-YETER İŞBİLİR
AHMET ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRAÇILARI
15-ADELİ ŞAHBAZ
16-SEVGİ ÇOŞGUN
17-SEVİM TAŞGIN
18-SEVİL SOLMAZ
19-SEVDA SOLMAZ
20-MURAT ŞAHBAZ
21-SONGÜL ÖZDEMİR
22-EBRU ŞAHBAZ
23-YILMAZ ŞAHBAZ
2024/241 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3050 1-CUMA EŞ
SALİH EŞ MİRASÇILARI
2-AYŞE EŞ
3-ÜLKER AKTAN 4-ENGİN EŞ 5-FATMA GÜNEŞ
2024285 TOKAT ZİLE ACIPINAR SARILIK 0 3043 1-AHMET ŞAHİN
2-AHMET DURAN ŞAHİN
3- ALİ ŞAHİN
4-ALİ RIZA ŞAHİN
5-ARİFE KAYA
6-ARSLAN ŞAHİN-
7-AZİZ ŞAHİN
8- ÇİÇEK SOLMAZ
9- DESTE AKTÜRK
10- ELİF DOĞAN
11-ERCAN ŞAHİN
12- GÜLDALI TUNÇER
13- GÜLÜMSER ILGIN
14- GÜLÜZAR ŞAHİN
15- HACI ŞAHİN
16- HURMA ILGIN
17-İLYAS ŞAHİN
18- İSMAİL ŞAHİN
19-KEMAL ŞAHİN
20- MAKBULE KÖSEOĞLU
21- NEJLA ŞAHİN SOYDAN
22- NEŞE AKSOY
23- OKTAY ŞAHİN
24-ORHAN ŞAHİN
25-YILDIZ BEDİR
26-ZEYNEL ŞAHİN
27-HÜSEYİN ŞAHİN
28-TURAN ŞAHİN FİDAN BOZKURT MİRASÇILARI 29-HASAN BOZKURT 30-ŞENOL BOZKURT 31-ŞENAY BOZKURT 32-FİLİZ BOZKURT 33-BİROL BOZKURT GÖNÜL ŞAHİN MİRASÇILARI 34-AZİZ ŞAHİN 35-GÜLÜMSER ILGIN 36-ALİ RIZA ŞAHİN 37-MAKBULE KÖSEOĞLU 38-ERCAN ŞAHİN 39-HURMA ILGIN
40-KEMAL ŞAHİN 41-YILDIZ BEDİR GÜLKIZ ŞAHİN MİRASÇILARI 42-FİDAN BOZKURT 43-İLYAS ŞAHİN
44-ARİFE KAYA
45-ÇİÇEK SOLMAZ
46-AHMET DURAN ŞAHİN 47-DESTE AKTÜRK
48-HASAN BOZKURT 49-ŞENOL BOZKURT
50-ŞENAY ŞAHİN
51-FİLİZ ŞANVERDİ 52-BİROL BOZKURT

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02053225

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