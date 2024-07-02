T.C. TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/949 Esas

DAVALI : ALİ KHAVARİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan çekişmeli boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Belirlenen 17/09/2024 günü saat: 09:40'ta yapılacak ön inceleme duruşmasında davacı tarafın duruşmaya katılmaması ve gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizdavetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız delilleri/belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek delillerinizin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmak vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02054025