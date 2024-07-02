ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'DEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 02.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 08:00
|ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI
|İLİ
|İLÇESİ
|MAH. / KÖY
|MEVKİİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|MALİKLERİ
|KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ
|ADI SOYADI
|2024/219
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2987 ve 2994
|SATILMIŞ ERKOL
|TAMAMI
|2024/227
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3009
|1-BEKİR ŞİMŞEK
(BABA ADI CUMA)
2-HALİL ŞİŞEK
|TAMAMI
|2024/228
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3017
|BEKTAŞ ÇETİN
|TAMAMI
|2024/229
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3012 ve 3015
|1-BEKTAŞ ÇETİN
2-BİLAL ÇETİN
3-ERDOĞAN ÇETİN
4-İLYAS ÇETİN
5-İSMAİL ÇETİN
|TAMAMI
|2024/237
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3059
|1-ALİ ERDOĞAN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-BİLAL ERDOĞAN(ÖLÜ)
-BİLAL ERDOĞAN
-KEMAL ERDOĞAN
-TÜRKAN ERDOĞAN
-KADİR ERDOĞAN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-DÖNE ERDOĞAN
-ALEV ERDOĞAN
-YÜCEL ERDOĞAN
2-HÜSEYİN ERDĞAN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-MUZAFFER ERDOĞAN
-EROL ERDOĞAN
-ŞAHİN ERDOĞAN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-MEHRİBAN ERDOĞAN
-SERKAN ERDĞAN
-HÜSEYİN ERDOĞAN
-MERT ERDOĞAN
3-MUZAFFER ERDOĞAN
|TAMAMI
|2024/238
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3057
|MUZAFFER ERDOĞAN
|TAMAMI
|2024/239
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3055
|HALİL GEÇER
|TAMAMI
|2024/247
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3124
|1-ALİ SOLMAZ
2-BAYRAM SOLMAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-GÜLÜZAR SOLMAZ
-ÇİÇEK SOLMAZ
-KARAFİL SOLMAZ
-RIZA SOLMAZ
-AHMET SOLMAZ
-ALİ SOLMAZ
-CUMA SOLMAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-OKTAY SOLMAZ
-HANIM SOLMAZ
-BURHAN SOLMAZ
-FİLİZ SOLMAZ
-HASAN SOLMAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-GÜLŞEN SOLMAZ
-CÜNEYT SOLMAZ
-BURCU SOLMAZ
-EBRU SOLMAZ(ŞAHBAZ)
-MENEŞ ŞAHİN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-AHMET ŞAHİN
-ŞENGÜL ŞAHİN
-SELMA ŞAHİN
-ERDOĞAN ŞAHİN
-MURAT ŞAHİN
-GONCAGÜL ŞAHİN
-AYSUN ŞAHİN
|TAMAMI
|2024/248
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3127
|AZİZ SOLMAZ
|TAMAMI
|2024/249
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3096 ve 3098
|CUMA ŞAHBAZ
|TAMAMI
|2024/257
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3069
|1-ALADDİN DAĞDELEN
2-SABRİ DAĞDELEN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-CENNET DAĞDELEN
-SELAHATTİN DAĞDELEN
-ALADDİN DAĞDELEN
-SERAP DAĞDELEN
|TAMAMI
|2024/258
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3072
|MUHARREM GÜMÜŞSOY
|TAMAMI
|2024/259
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3075
|1-SUNA GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-FATMA GÜNEY(ÖLÜ)
-SADIK GÜNEY(ÖLÜ)
AHMET GÜNEY(ÖLÜ)
YETER GÜNEY(ÖLÜ)
SATILMIŞ GÜNEY(ÖLÜ)
ÜMÜS GÜNEY(ÖLÜ)
HASAN GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-SANİYE GÜNEY
-YAŞAR GÜNEY
-YADİGAR GÜNEY
2-FATMA GÜVEN(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-HÜSEYİN GÜVEN
3--YETER KELEŞ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-SABİHA KELEŞ
-ALİ KELEŞ
-HAYDAR KELEŞ(ÖLÜ)
-HASAN KELEŞ
-HAYDR KELEŞ
4-SATILMIŞ GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-SATİ GÜNEY
-SUZAN GÜNEY
-BEKTAŞ GÜNEY
-SULTAN GÜNEY
-KİRAZ GÜNEY
-SONGÜL GÜNEY
5-AHMET GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-YETER GÜNEY
-CEMİLE GÜNEY
-NAZIM GÜNEY
-ALİ GÜNEY(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-SEVİM GÜNEY
-HÜSEYİN GÜNEY
-ZEKİ GÜNEY
6-SATİ KÖKDUMAN
7-ÜMÜS CERTEL
8-YAŞAR GÜNEL
9-YADİGAR ÖZERMAN
|TAMAMI
|2024/267
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2989,2923 ve 2925
|MERT BAYGIN
|TAMAMI
|2024/268
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2932,2920,2918
ve 2914
|HÜSEYİN BAYGIN
|TAMAMI
|2024/269
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3130
|HALİL YILDIZ
(BABA ADI ABDULLAH)
|TAMAMI
|2024/270
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3084
|İBRAHİM TAŞKIN
(BABA ADI BEKTAŞ)
|TAMAMI
|2024/277
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2961
|CUMA İŞBİLİR
|TAMAMI
|2024/278
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2947
|SATILMIŞ GÜVEN
|TAMAMI
|2024/279
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2945
|RIZA İŞBİLİR
YETER İŞBİLİR
|TAMAMI
|2024/280
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2959
|RIZA İŞBİLİR
|TAMAMI
|2024/287
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2812 ve 3089
|1-ALİ TAŞGIN
2-FUNDA TAŞGIN KIRCA
3-GÜLCAN YİĞİTOĞLU
4-HACI TAŞGIN
5-HASAN TAŞGIN
6-HÜSNE TAŞGIN
7-İLYAS TAŞGIN
8-NERGİZ TAŞGIN
9-ZAFER TAŞGIN
|TAMAMI
|2024/288
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3128 ve 2927
|YUSUF BAYGIN
|TAMAMI
|2024/289
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2985 ve 2965
|1-ALİ İŞBİLİR
2-ABDULLAH İŞBİLİR(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
-MENEŞ BİLİR
-CİVLE İŞBİLİR(ÖLÜ)
-CUMA ALİ İŞBİLİR
-HÜSEYİN İŞBİLİR
-SALMAN İŞBİLİR
-MERYEM İŞBİLİR
-AYŞE İŞBİLİR
-ALİ İŞBİLİR
-ŞENGÜL İŞBİLİR
-CİVLE İŞBİLİR
-SAFİYE iŞBİLİR
|TAMAMI
|2024/290
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3020,2943
ve 2955
|1-AYŞE İŞBİLİR
2-DURSUN İŞBİLİR
3-ALİ İŞBİLİR
4-İBRAHİM İŞBİLİR
5-ALTUN İŞBİLİR
6-EROL İŞBİLİR
|TAMAMI
|2024/243
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3046
|1-BEKTAŞ ŞAHBAZ 2-ÜSÜK ŞAHBAZ
|TAMAMI
|2024/245
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3115
|1-SİNAN TAŞGIN
|TAMAMI
|2024/255
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3065
|1- AYTEN ŞAHİN
2- DOĞAN CARUS 3- EMİNE GÜLER 4- İSMAİL CARUS 5- SATİ CARUS 6- SATİ GÜLGÖR 7- SERAP ERDURAN 8-SERPİL ÇELİK 9-ÜLKÜ ÖZAYYILDIZ 10-ÜMİT CARUS 11-ÜMRAN BOLAT 12- ÜNAL CARUS 13-YÜKSEL CARUŞ BEKŞEN
|TAMAMI
|2024/263
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2971
|1-AHMET DURAN KAYA
|TAMAMI
|2024/265
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2979
|1-RİZA TAŞGIN
2-UMUT TAŞGIN
|TAMAMI
|2024/281
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2941
|1-ERCAN İŞBİLİR
|TAMAMI
|2024/235
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3063
|1-İBRAHİM ERTEKİN
|TAMAMI
|2024/250
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2803
|1- BEKTAŞ ŞAHBAZ
2-HASAN ŞAHBAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
AYŞE DOĞAN
NERGİZ ŞAHBAZ
DURSUN ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRAÇILARI
GÜLBAHAR ŞAHBAZ
ALEV KARATAŞ
FİLİZ BAYRAM
YELİZ ALTINTAŞ
MELİSA ŞAHBAZ
2-ÜSÜK (HÜSEYİN) ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRASÇILARI
GÜL ÖREN
ÇİÇEK ÖZÇELİK
YETER İŞBİLİR
AHMET ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRAÇILARI
ADELİ ŞAHBAZ
SEVGİ ÇOŞGUN
SEVİM TAŞGIN
SEVİL SOLMAZ
SEVDA SOLMAZ
MURAT ŞAHBAZ
SONGÜL ÖZDEMİR
EBRU ŞAHBAZ
|TAMAMI
|2024/253
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3106
|1-SELVER KABLAN
|TAMAMI
|2024/271
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3091-3094
|1-FADİME ÖZER
|TAMAMI
|2024/273
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2939
|1-HİMMET İŞBİLİR(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
DURSUN İŞBİLİR
ERCAN İŞBİLİR
NARİN SOLMAZ
GÜLAY KIRCA
DİLEK ÇETİN
2-DURSUN İŞBİLİR
|TAMAMI
|2024/283
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2916
|1-ŞAHİN GÜNALTAY
|TAMAMI
|2024/275
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|2969
|1-HASAN KAYA
2-ALİ KAYA
3-MEHMET KAYA
4-İLYAS KAYA
5-DESTE KABLAN
|TAMAMI
|2024/261
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3081
|1-NURETTİN GÜLTEKİN
|TAMAMI
|2024/291
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3011-3013
|1-HASAN KAYA
2-ALİ KAYA
3-MEHMET KAYA
4-İLYAS KAYA
5-DESTE KABLAN
6-UMUT TAŞGIN
|TAMAMI
|2024/233
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3023-3026
|1-KEMAL İŞBİLİR
2-ADELİ İŞBİLİR
3-HASAN İŞBİLİR
4-FİRDES İŞBİLİR
5-SEYRAN İŞBİLİR
6-GÜLÜMSER İŞBİLİR
7-ERDAL İŞBİLİR
8-MURAT İŞBİLİR
9-KEMAL İŞBİLİR
|2024/251
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3041-3100
|1- BEKTAŞ ŞAHBAZ
2-HASAN ŞAHBAZ(ÖLÜ)
MİRASÇILARI
3-AYŞE DOĞAN
4-NERGİZ ŞAHBAZ
5-DURSUN ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRAÇILARI
6-GÜLBAHAR ŞAHBAZ
7-ALEV KARATAŞ
8-FİLİZ BAYRAM
9-YELİZ ALTINTAŞ
10-MELİSA ŞAHBAZ
11-ÜSÜK (HÜSEYİN) ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRASÇILARI
12-GÜL ÖREN
13-ÇİÇEK ÖZÇELİK
14-YETER İŞBİLİR
AHMET ŞAHBAZ (ÖLÜ)
MİRAÇILARI
15-ADELİ ŞAHBAZ
16-SEVGİ ÇOŞGUN
17-SEVİM TAŞGIN
18-SEVİL SOLMAZ
19-SEVDA SOLMAZ
20-MURAT ŞAHBAZ
21-SONGÜL ÖZDEMİR
22-EBRU ŞAHBAZ
23-YILMAZ ŞAHBAZ
|2024/241
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3050
|1-CUMA EŞ
SALİH EŞ MİRASÇILARI
2-AYŞE EŞ
3-ÜLKER AKTAN 4-ENGİN EŞ 5-FATMA GÜNEŞ
|2024285
|TOKAT
|ZİLE
|ACIPINAR
|SARILIK
|0
|3043
|1-AHMET ŞAHİN
2-AHMET DURAN ŞAHİN
3- ALİ ŞAHİN
4-ALİ RIZA ŞAHİN
5-ARİFE KAYA
6-ARSLAN ŞAHİN-
7-AZİZ ŞAHİN
8- ÇİÇEK SOLMAZ
9- DESTE AKTÜRK
10- ELİF DOĞAN
11-ERCAN ŞAHİN
12- GÜLDALI TUNÇER
13- GÜLÜMSER ILGIN
14- GÜLÜZAR ŞAHİN
15- HACI ŞAHİN
16- HURMA ILGIN
17-İLYAS ŞAHİN
18- İSMAİL ŞAHİN
19-KEMAL ŞAHİN
20- MAKBULE KÖSEOĞLU
21- NEJLA ŞAHİN SOYDAN
22- NEŞE AKSOY
23- OKTAY ŞAHİN
24-ORHAN ŞAHİN
25-YILDIZ BEDİR
26-ZEYNEL ŞAHİN
27-HÜSEYİN ŞAHİN
28-TURAN ŞAHİN FİDAN BOZKURT MİRASÇILARI 29-HASAN BOZKURT 30-ŞENOL BOZKURT 31-ŞENAY BOZKURT 32-FİLİZ BOZKURT 33-BİROL BOZKURT GÖNÜL ŞAHİN MİRASÇILARI 34-AZİZ ŞAHİN 35-GÜLÜMSER ILGIN 36-ALİ RIZA ŞAHİN 37-MAKBULE KÖSEOĞLU 38-ERCAN ŞAHİN 39-HURMA ILGIN
40-KEMAL ŞAHİN 41-YILDIZ BEDİR GÜLKIZ ŞAHİN MİRASÇILARI 42-FİDAN BOZKURT 43-İLYAS ŞAHİN
44-ARİFE KAYA
45-ÇİÇEK SOLMAZ
46-AHMET DURAN ŞAHİN 47-DESTE AKTÜRK
48-HASAN BOZKURT 49-ŞENOL BOZKURT
50-ŞENAY ŞAHİN
51-FİLİZ ŞANVERDİ 52-BİROL BOZKURT
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02053225