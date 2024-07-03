T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 10:32

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 10:50

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.19/05/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın üzerinde hali hazırda ekili olduğu, Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parselin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,sulu tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 08/05/2024 tarih 14195781 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın tapu kaydında yer alan tapu kaydında bulunan beyanla ilgili olarak; "Parsel Uluova koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı Köy Yerleşik Alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim dışında kullanılmaz" beyanının taşınmazın bölünmeden, hisselendirilmeden satışına engeli bulunmadığı" bildirilmiştir. Akçakiraz Belediye Başkanlığının 2190 sayılı cevabı yazısında; Taşınmazın mücavir alan sınırları içerisinde olup imar planı dışında kaldığı bildirilmiştir.6.163,79 m23.081.895,00 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih: 10/02/2020 Yevmiye: 45833402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tarih: 07/01/2022 Yevmiye: 1167Diğer (Konusu:PARSEL ULUOVA KORUMA ALANI İÇERİSİNDEDİR. ONAYLANMIŞ İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLEŞİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ. ) Tarih: 05/06/2023 Sayı:9010851 Lehtar/lar: ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Tarih: 06/06/2023 Yevmiye: 31841 Sayılı yazıları bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı19/05/2024 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilensayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmazın üzerinde hali hazırda ekili olduğu, Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parselin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 1-3, toprak derinliğinin (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,sulu tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 08/05/2024 tarih 14195781 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın tapu kaydında yer alan tapu kaydında bulunan beyanla ilgili olarak; "Parsel Uluova koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı Köy Yerleşik Alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim dışında kullanılmaz" beyanının taşınmazın bölünmeden, hisselendirilmeden satışına engeli bulunmadığı" bildirilmiştir. Akçakiraz Belediye Başkanlığının 2190 sayılı cevabı yazısında; Taşınmazın mücavir alan sınırları içerisinde olup imar planı dışında kaldığı bildirilmiştir.7.362,07 m23.681.035,00 TL(07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih: 10/02/2020 Yevmiye: 45833402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tarih: 07/01/2022 Yevmiye: 1167Diğer (Konusu:PARSEL ULUOVA KORUMA ALANI İÇERİSİNDEDİR. ONAYLANMIŞ İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLEŞİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ. ) Tarih: 05/06/2023 Sayı: 9010851 Lehtar/lar: ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ Tarih: 06/06/2023 Yevmiye: 31841 Sayılı yazıları bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı

10/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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