T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/122 Esas

KARAR NO : 2022/440

Mahkememize ait Yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/06/2022 tarihli sanık Selçuk SUBAŞI' nın TCK 158/1-f-son maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 180 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Haluk ve Fatma oğlu, 29/08/1988 Yüreğir doğumlu, sanık Selçuk SUBAŞI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.07.2024

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