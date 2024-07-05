T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/17620 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 12:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Ambarlı K.Çekmece Yolu Mevkii, 17090 Parsel, Kat: 3, 10 Nolu Bağımsız Bölüm.Kıymet takdirine itiraz davasındaki hükme esas bilirkişi raporunda ;TAŞINMAZIN TANIMLANMASITaşınmaz Tapuya İl İstanbul, İlçe Avcılar, Mahalle Avcılar, Mahalle No 148653, Ada 0, Parsel 17090, Tapu Alanı 591,00 m2 Mevkii Ambarlı K.Çekmece Yolu Zemin Tip Kat İrtifak Pafta 23 de kayıtlıdır. Meri İmar Planı Tasdik Tarihi 28.08.2008 AVCILAR (GÜNEY) UİP Ön Bahçe 5,00 Yan Bahçe,3,00,Arka Bahçe h/2Bina 1989 Yılında İnşaat Ruhsatı almıştır. Avcılar Belediye Başkanlığı imar Arşiv Dosyası heyetimizce incelenmiş olup Taşınmazın Alan ölçüleri Çatı Piyes Net 118,09 m2, Alt Kat Net 137,50 m2 olup, Net 255,59 m2, Brüt 319,49m2 Alan Ölçülerine sahiptir. Kat İrtifakı tesis edilmiş Çatı Piyesli Dairenin 5 Oda 1 Salon Niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Kamu Kayıtlarıyla tevsik edildiği şekilde İcra Dosyasında belirttiğimiz alan ölçülerinin dikkate alınması gerekmektedir. Taşınmaz Bodrum-Dükkan 1 Zemin Kat, Dükkan2 Zemin Kat -Dükkan3, 1.Kat Daire 4, Daire 5, Daire 6, 2 Kat Daire 7,2. Kat Daire8, 2. Kat Daire 9, 3. Kat Çatı arası Piyesli Daire 10,3. Kat Çatıarası Piyesli Daire 11,3. Kat Çatı arası Piyesli Mesken 12 olmak üzere 12 ayrı Bağımsız Bölümden oluşmaktadır.Denilmektedir.Adresi : Ambarlı Mah. Ürkmez Sk. No:3 İç Kapı No:8 Avcılar / İSTANBULYüzölçümü : 255,59 m2Arsa Payı : 10/120İmar Durumu :YokKıymeti : 7.437.727,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

03/07/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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