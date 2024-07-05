T.C. MUDANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/48 D.İş

MAĞDUR : SERAP TİMER

KARŞI TARAF : KADİR KADİROĞLU

Mağdur SERAP TİMER ile Karşı taraf, KADİR KADİROĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan 6284 Sayılı Kanun Gereğince Korumadavası nedeniyle;

Karşı Taraf 26530441410 T.C kimlik nolu KADİR KADİROĞLU 'ın yapılan tüm araştırmalara göre adresi meçhulolup, uyap ekranından da davalının adres araştırma sorgusu yapılıp, yapılansorgudakarşı tarafın yurt içi ve yurt dışı mernise kayıtlı bir adresi tespit edilemediğinden; (Uyap sisteminde kayıtlı adresi gereği ilgili Emniyet Müdürlüğüne karşı tarafa tebliğin yapılması için yapılan yazışmalara adresinde bulunmadığı belirtilip iade edildiğinden) ek kararın karşı tarafa ilanen tebliği gerekmekle;

1-Karşı taraf KADİR KADİROĞLU - 26530441410 hakkınd 6284 Sayılı Yasanın 13/1. Maddesi gereğince ihlal ettiği tedbirin niteliği ve aykırılığın ağırlığına göre takdiren 3 (ÜÇ) GÜN ZORLAMA HAPSİ İLE CEZALANDIRILMASINA, İlişkin, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu ve 6284 Sayılı Sayılı Ailenin Korunmasıve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine DairKanunun 9/2 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mudanya Nöbetçi Asliye HukukMahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verildiği, bu tebligatın size ilanen ulaşmasından itibarentebliğ tarihi ile birlikteyasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacağınız hususu ile ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı..." ilan olunur.

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