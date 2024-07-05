T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/75 Esas 04/06/2024

İLAN METNİ

Davacı , HALİL ÇETİN ile Davalı , ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik ilçesi, Mezra mahallesinde, davacı Halil Çetin tarafından uzun yıllardır kullanıldığı iddia edilen 39c-25-C paftasına kayıtlı 1895.33 m2 sayılı tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02057234