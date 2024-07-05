T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1108 Esas 28/06/2024

İLAN METNİ

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Çoğan Mahallesinde davacı Mahmut Polat tarafından 30-35yıldır kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen A rumuzu ile gösterilen 1219,30 M2'lik tapu harici taşınmazı, B rumuzu ile gösterilen 6627,64 M2'lik tapu harici taşınmazı, C rumuzu ile gösterilen 10038,65 M2'lik tapu harici taşınmazı ile D rumuzu ile gösterilen 5932,80 M2'lik tapulama harici taşınmaz; Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02057243