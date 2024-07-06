T.C. GAZİANTEP 11. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/415 Esas 24/06/2024

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Davacı , YELDA SÜLEYMAN ileDavalı , HÜSEYİN SÜLEYMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davacı Vekili Dava Dilekçeside Tarafların 04/06/2000 Tarihinde suriyede evlendiklerini , Bu evlilikten 3 tane müşterek çocukları olduğunu, davalı eş müvekkilinin kendisine yardımcı olma çabalarını karşılıksız bıraktığını düzenli olarak müvekkiline psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, tarafların artık bir araya gelmeleri ve evlilik birliği içerisinde beraber yaşamalarının mümkün olmadığını boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.99884186924 Yabancı Uyruk Kimlik Numaralı Davalı HÜSEYİN SÜLEYMAN'a tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız için tarafınıza 2 haftalık kesin süre verilmekle, kesin süre içerisinde delillerin sunulmaması ya da başka yerlerden getirtilmesi gereken yerlere ilişkin gerekli açıklamaların yapılmaması halinde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızın ihtarına,

İş bu hususlar tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02057744