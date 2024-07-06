T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2023/445 Esas

KARAR NO :2024/331 Karar

Tehdit, Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/05/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada Sanık Emre Mert BALABAN hakkında Beraat ve 1.680,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Emre Mert BALABAN'ın (Fuat ve Hayriye Fisun oğlu, 11/06/1993 Tarsus doğumlu) tebliğe yarar adresi bilinmediğinden hüküm tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 04/07/2024

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