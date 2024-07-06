T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/788 Esas

KARAR NO : 2024/617

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26.03.2024 tarihli kararı ile hakkında Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçu nedeniyle TCK 125/2mad gereğince hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verilen 309****492 kimlik numaralı, Adem ve Gülcan kızı, 30/01/1989 Fatih doğumlu, İstanbul, Fatih nüfusuna kayıtlıSanık DENİZCAN PEKRİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememiz veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunup beyanlarını da tutanağa geçirmesi şartıyla, sanık cezaevindeyse cezaevi müdürlüğüne vereceği dilekçeyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yoluna müracaat edebileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair verilen karar İLAN OLUNUR. 14.06.2024

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