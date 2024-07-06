T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2014/114 Esas

KARAR NO : 2022/52

HAKİM : Özge DİNÇ189797

YZ. İŞL. MD. : Muhammet Nuri ASLAN 169667

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin 04/02/2022 tarih, 2014/114 Esas ve 2022/52 Karar sayılı kararı ile müşteki sanıklar OROCK AGBOR CLEFORT ve YOUANİ CHAMA DERİCK haklarında müsnet suçtan zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen müşteki sanıklar OROCK AGBOR CLEFORT ve YOUANİ CHAMA DERİCK'in tebligata yarar açık adreslerinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/07/2024

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