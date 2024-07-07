T.C. AKSARAY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43779728-2020/184-Ceza Dava Dosyası 04.07.2024

İLAN METNİ

Mahkememizin 09/05/2024 tarih 2020/184 Esas 2024/407 sayılı kararı ile Sanık NAZAR OZBEK' hakkındaki kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak suçundan CMK 223/8 mad. Uyarınca kamu davasının durmasına karar verilmiştir.

Kararın sanık NAZAR OZBEK'e (Abdülhamit ve Şabikaoğlu 01/01/1996 d.lu) tüm aramalara rağmen tebliği yapılamamış olması sebebiyle;

1-) 7201 sayılı T.K.nun 28. ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya tarafların yargı çevresi dışında bulunmaları halinde bulundukları yer itibariyle en yakın nöbetçi asliye ceza mahkemesine bir dilekçe sunmak veya zabıt katibine yapılacak beyanla tutulacak tutanak ile, tarafların tutukevi veya ceza infaz kurumunda bulunmaları halinde tutukevi veya ceza infaz kurumu müdürlüğüne beyanda bulunmak, yasa yolu beyanını zapta geçirtmek veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle 5271 Sayılı CMK'nun 223/8 ve 5271 Sayılı CMK'nın 268/1 maddesi uyarınca Aksaray Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ edebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02057127