T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/29 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 10:03

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUKARI MAHALLE Mahalle/Köy, Aslanpınarı Mevkii, 1241 Ada, 26 Parsel, Bağ Vasfında TaşınmazAdresi : Gölcük İlçesi Yukarı Mahalle Aslanpınarı Mevkii Gölcük / KOCAELİYüzölçümü : 9.001,73 m2İmar Durumu :Var, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kaldığı belirtilmiştir.Kıymeti : 4.500.865,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

03/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02057037