T.C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/29 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUKARI MAHALLE Mahalle/Köy, Aslanpınarı Mevkii, 1241 Ada, 26 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi Yukarı Mahalle Aslanpınarı Mevkii Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 9.001,73 m2
İmar Durumu :Var, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 4.500.865,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 10:03
03/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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