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Giriş Tarihi: 09.07.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 00:39

T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/26 Tereke

MİRAS BIRAKAN : SATILMIŞ KURTUL -
TALEP EDEN : GİCİK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM REHABİLATASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ -
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 20/12/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02057614

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T.C. ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
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