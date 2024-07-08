T.C. ANKARA 16. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/117-Ceza Dava Dosyası

SANIK : MEHMET EMİN KOÇAK, T.C:31***62, Ramazan ve Bırnaz oğlu 13.05.1984 doğumlu. Şanlıurfa, Siverek, Bürüncek nüfusunda kayıtlı,

Müşteki vekili tarafından sanık Mehmet Emin Koçak hakkında mahkememizce verilen 07.06.2024 tarih, 2023/117 esas, 2024/152 karar sayılı karar uyarınca;

Şikayete konu TEB Bankası Alibeyköy Şubesi nezdindeki 6957901 seri nolu, 30/05/2023 keşide tarihli 307.000,00 TL bedelli çekten dolayı sanığın 301.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığa hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3. fıkrası uygulanmaksızın doğrudan hapis cezasına çevrileceğine karar verilmiş olup, işbu kararın adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen 31***62 T.C Kimlik Nolu Sanık Mehmet Emin Koçak'a ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.02.07.2024

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