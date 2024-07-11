ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Ada No Parsel

No Yüz Ölçümü

(m²) İmar Durumu

Mevkii Toplam Parselin Muhammen Bedel (TL)

Geçici teminat

( %3 ) Saat 11781 1 3.039,98 Arsa Ilıca 12.159.920,00TL 364.797,60TL 14.00 10027 127 2.193,85 Arsa Ilıca 5.484,625,00TL 164.538,75TL 14.15 10027 129 2.248,92 Arsa Ilıca 5.622.300,00TL 168.669,00 TL 14.30

İkametgâh senedi Nüfus Cüzdan Sureti Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu, Türkiye'de tebligat için adres gösterir belge. İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler. Belediyemize Kira, Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu nedenle ihale Yasaklılık Beyannamesi imzalı olarak sunulacaktır. Bu yasağa rağmen ihaleye katılıp, ihale üzerinde kalmış ve sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminat gelir kaydedilir. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenerek teslim edilir. Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ilıca Mahallesinde bulunan 11781 ada 1parsel ve 10027 ada 127 parsel ve 129 parseldeki taşınmazlar satılacaktır. Söz konusu satış işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 35/a ve 45. maddesine istinaden Açık Teklif ve Kapalı Teklif Usulüne göre satış ihalesi yapılacaktır.İhale 2886 sayılı kanunun 17. 35/a ve 45. maddeleri gereğince Açık artırma ve kapalı teklif usulüne göre 24.07.2024 tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.İhaleye katılmak için ;

İLAN OLUNUR 10.07.2024

Naci BAYRAK

Başkan a.

Belediye Başkan Yardımcısı

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059738