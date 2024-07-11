GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI-İKMAL MRK.K.LIĞI(İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

İKN : 2024/847009

1-İdarenin a) Adı : SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI-İKMAL MRK.K.LIĞI(İSTANBUL) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI b) Adresi : ÇAYIRBAŞI CAD. NO:1 34453 BÜYÜKDERE SARIYER/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2122423355 - 2122429078 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : MARMARA GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KISIM

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SAHİL GÜVENLİK İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI TRANSİT MAL SAYMANLIĞI BÜYÜKDERE-SARIYER / İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : MALZEMELER 60 (ALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. MALZEMELERE AİT NAKLİYE, SİGORTA VE MONTAJ DAHİL FİRMANIN SORUMLULUĞUNDA OLACAKTIR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI GÜNÜ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAK

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.08.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI BÜYÜKDERE SARIYER İSTANBUL

MARMARA GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- Katalog

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059822