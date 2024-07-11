T.C. ANKARA 22. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.92095870-2020/209-Ceza Dava Dosyası

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme suçundan Sanık Ahmet SAKINAN (TCKN:34432694780) hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşma ara kararı uyarınca;

Sanık Ahmet SAKINAN hakkında soruşturma ve kovuşturma aşamasında yakalama emri düzenlendiği ve sanığın bugüne kadar yakalanmadığı, sanığın mahkememizde hazır bulundurulamadığı anlaşıldığından, CMK'nun 247/2-a maddesi gereğince "Sanık Ahmet SAKINAN ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 22. Ağır Ceza Mahkemesine başvurmadığınız takdirde kaçak olduğunuza karar verilebileceği ve hakkınızda CMK'nun 248 maddesinde belirtilen tedbirlere hükmedilebileceği hususunun ihtarına" karar verilmiştir.

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