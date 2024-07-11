T.C. ANKARA 36. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/191

KARAR NO: 2022/251 Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık, (12644474642) Mustafa ve Gülümser oğlu, 07/06/1999 D.lu, Trabzon, Vakfıkebir, İlyaslı mah/köyü nüfusunda kayıtlı Ayberk TOSUN hakkında mahkememizden verilen 22/11/2022 tarih ve 2021/191 Esas, 2022/251 Karar sayılı kararıyla,Sanık Ayberk TOSUN' un katılan Ali KÜSMEZ' e yönelik olarak, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sübuta erdiğinden, eylemine uygun düşen 5237 Sayılı TCK. nun 158/1-1, 62, 52/2-3, 52/4 maddeleri gereğince, 3 YIL 4 AY HAPİS ve 27.320 TL ADLİ PARA CEZASI ile Cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesi için sanık Ayberk TOSUN' un dosya da mevcut adreslerine yapılan tebligatların usulüne uygun olarak tebliğ edilemediği ve bila tebliğ döndüğü, yapılan adres araştırmalara rağmen yeni adresine ulaşılamadığı görülmüştür.

Bu nedenle, karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye Genelinde yayımlanan gazetelerden birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059672