T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/125 Esas

BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANDIR.

Davacı , ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, HAYDAR ÇAPAR, HÜSEYİN ÇAPAR, KEMAL ÇAPAR, KİRAZ - SALİM ÇAPAR, SULTAN IŞIK, YADİGAR ÇAPAR, ZAHİRİYE ÇAPAR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İdarece Ankara İli, Bala İlçesi, Yeniköy Mahallesinde imalatı tamamlanan su deposu yapım işi kapsamında 7053 ada 10 (eski 6 parsel) parselin 245,76 m²'lik kısmında kamulaştırma yapılmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu tarafından 25/05/2023 tarih ve 2023/150 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alındığı ve onaylandığı, Ankara İli, Bala İlçesi, Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7053 ada 10 (eski 6 parsel) parsel sayılı taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince kamulaştırılmasına kararı verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarını kanıtladığı takdirde davacı Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tespit ve tesciline karar verileceği İLAN olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059030