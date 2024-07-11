T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2023/739 Esas

KARAR NO :2024/442 Karar

Hakaret, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/05/2024 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık Suzan ÇAKMAK'ın 7.500,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. Maddesinin 5 ve 6. Fıkrası gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir. Sanık Suzan Çakmak'a (Ahmet ve Zehra kızı, 13/05/1997 Como İtalya doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır CezaMahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02060514