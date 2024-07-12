T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N V A R A K A S I

Mahkememizin 26/04/2024 tarih ve 2023/471 Esas, 2024/539 Karar sayılı ilamı "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşye Hıkkında Hırsızlık" suçundan sanık Mert Nacar'ın yokluğunda TCK'nun 142/2-h md. uyarınca sonuç olarak 1 Yıl 10 Ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nun 53 ve 58. maddelerinin uygulanmasına, adli sicil kaydındaki HAGB için ilgili mahkemelere ihbarda bulunulmasına, "İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme"suçundan ise "beraatine" hükmedilmiş, tüm aramalara rağmen bulunamayan ve gıyabi ilamı tebliği mümkün olmayan sanığa işbu hüküm özetinin gazete ilan edildiği tarihten başlamak üzere 7. günü tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonraki iki hafta içerisinde verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye mahkemesi istinaf yasa yoluna başvurabileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02060685