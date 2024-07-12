T.C KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sıra No İL İLÇE MAHALLE / KÖY ADA PARSEL ESAS NO DAVALI AD-SOYAD DAİMİ İRTİFAK ALANI m2 GEÇİCİ İRTİFAK ALANI m2 1 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 125 14 2024/172 EMRAH SOYARSLAN ve diğerleri 399 2 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 124 26 2024/174 MAHMUT ORHAN ve diğerleri 754,93 269,78 3 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 124 8 2024/176 AYŞE ARSLAN ve diğeleri 400,38 163,42 4 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 124 6 2024/178 HAKAN AKMAN ve diğerleri 525,65 142,94 5 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 124 10 2024/180 AYŞE ERÇİN ve diğerler 749,19 167,54 6 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 146 1 2024/182 AHMET ACAR ve diğerleri 409,47 279,33 7 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 146

146 3

14 2024/184 HÜSEYİN KILIÇ 268,52

1607,23 0

474,99 8 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 125

146 25

8 2024/186 BAKİ KILIÇ 193

457,05 159,96

132,42 9 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 125 13 2024/188 İLYAS ŞEKER 180,53 0 10 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 124 3 2024/190 RASİM ARSLAN 906,03 262,57 11 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 124 2 2024/192 KAZIM ARSLAN 884,46 234,86 12 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 146 19 2024/194 NURİ SOYARSLAN 1043,3 143,52 13 ZONGULDAK EREĞLİ KÜLAH 146 26 2024/196 MUHAMMET YAMANER 336,29 407,46 14 ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLISEYİTAHMETLİ 190 73 2024/198 FEYZULLAH ÇELEBİ 541,55 172,23 15 ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI SEYİTAHMETLİ 145 73 2024/200 AYHAN CEBECİ ve diğerleri 1190,7 227,02 16 ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI SEYİTAHMETLİ 190 34 2024/202 HÜSEYİN TURHAN 2319,45 43,76 17 ZONGULDAK EREĞLİ KAYMAKLAR 139 58 2024/204 AYHAN GÜLER 759,68 236,96 18 ZONGULDAK EREĞLİ KAYMAKLAR 139

139 47

53 2024/206 BEYTULLAH TEMEL

GÜLTEN TEMEL 1327,83

309,45 403,2

156,29 19 ZONGULDAK EREĞLİ GÜLLÜK 153 1 2024/208 ERSİN TURHAN 971,67 291,01 20 ZONGULDAK EREĞLİ GÜLLÜK 216 37 2024/210 CABİR ARSLAN ve diğerleri 2191,22 624,37 21 ZONGULDAK EREĞLİ GÜLLÜK 149 2 2024/212 AYLA ER ve diğerleri 277,76 155,73 22 ZONGULDAK EREĞLİ GÜLLÜK 221 1 2024/214 ALİ ARSLAN ve diğerleri 1497,47 450,6 23 ZONGULDAK EREĞLİ GÜNEŞLİ 104 22 2024/216 AHMET AKDOĞAN ve diğerleri 1167,19 346,6 24 ZONGULDAK EREĞLİ ÇEVLİK 116 16 2024/218 ABDURRAHMAN ORHANve diğerleri 121,25 0 25 ZONGULDAK EREĞLİ FINDIKLI 107 23 2024/220 AHMET EŞGÜN ve diğerleri 715,14 0 26 ZONGULDAK EREĞLİ BAŞÖRENDOĞANCILAR 152 1 2024/222 ALİ ÇEVİK ve diğerleri 1536,25 507,96 27 ZONGULDAK EREĞLİ ŞAMLAR 190 32 2024/224 ASIM AYKANAT 1145,14 489,09 28 ZONGULDAK EREĞLİ ŞAMLAR 176 27 2024/226 MEHMET AYDIN ve diğerleri 2885,91 1066,55 29 ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI MERKEZ 113 4 2024/228 AYŞE ERDEM ve diğerleri 1205,93 348,13 30 ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI MERKEZ 113 5 2024/230 AYTEN KOÇ ve diğerleri 61,93 130,18 31 ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI MERKEZ 114 19 2024/232 AHMET TETİK ve diğerleri 1065,24 333,24 32 ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI MERKEZ 114 32 2024/234 HALİL KURT 55,74 0 33 ZONGULDAK EREĞLİ BAŞÖREN 101 32 2024/236 BAYRAM KOÇ ve diğerleri 41,5 128,46 34 ZONGULDAK EREĞLİ TOPALLI 121 38 2024/238 MEHMET YILMAZ 356,07 130,12 35 ZONGULDAK EREĞLİ TOPALLI 121 47 2024/240 MURAT ANKUT 138,03 62,33 36 ZONGULDAK EREĞLİ TOPALLI 121 48 2024/242 İBRAHİM ERDEM 385,91 174,83 37 ZONGULDAK EREĞLİ TOPALLI 121 58 2024/244 ALİ TURAN 702,49 340,96 38 ZONGULDAK EREĞLİ TOPALLI 121 56 2024/ 246 TURGUT TURAN 515,73 400,26 39 ZONGULDAK EREĞLİ TOPALLI 121 54 2024/248 İSMAİL ARSLAN 132,34 73,99

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilenkarar gereğince; T.C. Cumhurbaşkarılığı Makamının 22.07.2022 tarih ve 5853 sayılı kararıyla verilen yetkiye dayanılarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih 11267-1 sayılı "Kamu Yararı Kararı" yerine geçmek üzere "Lüzum Kararı" istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 22.12.2022 tarih ve 287 OLUR sayılı Kamulaştırma Kararı gereğince BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş). lehine Kamulaştırılmıştır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği husumetin BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş)'ayöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı duruşmanın 06/11/2024 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.

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#ilan.gov.tr Basın No:ILN02060761