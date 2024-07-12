T.C KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 13.07.2024 00:00
Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilenkarar gereğince; T.C. Cumhurbaşkarılığı Makamının 22.07.2022 tarih ve 5853 sayılı kararıyla verilen yetkiye dayanılarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih 11267-1 sayılı "Kamu Yararı Kararı" yerine geçmek üzere "Lüzum Kararı" istinaden BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 22.12.2022 tarih ve 287 OLUR sayılı Kamulaştırma Kararı gereğince BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş). lehine Kamulaştırılmıştır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği husumetin BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş)'ayöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü'ne yatırılacağı duruşmanın 06/11/2024 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.
|Sıra No
|İL
|İLÇE
|MAHALLE / KÖY
|ADA
|PARSEL
|ESAS NO
|DAVALI AD-SOYAD
|DAİMİ İRTİFAK ALANI m2
|GEÇİCİ İRTİFAK ALANI m2
|1
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|125
|14
|2024/172
|EMRAH SOYARSLAN ve diğerleri
|399
|2
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|124
|26
|2024/174
|MAHMUT ORHAN ve diğerleri
|754,93
|269,78
|3
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|124
|8
|2024/176
|AYŞE ARSLAN ve diğeleri
|400,38
|163,42
|4
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|124
|6
|2024/178
|HAKAN AKMAN ve diğerleri
|525,65
|142,94
|5
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|124
|10
|2024/180
|AYŞE ERÇİN ve diğerler
|749,19
|167,54
|6
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|146
|1
|2024/182
|AHMET ACAR ve diğerleri
|409,47
|279,33
|7
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|146
146
|3
14
|2024/184
|HÜSEYİN KILIÇ
|268,52
1607,23
|0
474,99
|8
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|125
146
|25
8
|2024/186
|BAKİ KILIÇ
|193
457,05
|159,96
132,42
|9
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|125
|13
|2024/188
|İLYAS ŞEKER
|180,53
|0
|10
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|124
|3
|2024/190
|RASİM ARSLAN
|906,03
|262,57
|11
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|124
|2
|2024/192
|KAZIM ARSLAN
|884,46
|234,86
|12
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|146
|19
|2024/194
|NURİ SOYARSLAN
|1043,3
|143,52
|13
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KÜLAH
|146
|26
|2024/196
|MUHAMMET YAMANER
|336,29
|407,46
|14
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ORMANLISEYİTAHMETLİ
|190
|73
|2024/198
|FEYZULLAH ÇELEBİ
|541,55
|172,23
|15
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ORMANLI SEYİTAHMETLİ
|145
|73
|2024/200
|AYHAN CEBECİ ve diğerleri
|1190,7
|227,02
|16
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ORMANLI SEYİTAHMETLİ
|190
|34
|2024/202
|HÜSEYİN TURHAN
|2319,45
|43,76
|17
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KAYMAKLAR
|139
|58
|2024/204
|AYHAN GÜLER
|759,68
|236,96
|18
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|KAYMAKLAR
|139
139
|47
53
|2024/206
|BEYTULLAH TEMEL
GÜLTEN TEMEL
|1327,83
309,45
|403,2
156,29
|19
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|GÜLLÜK
|153
|1
|2024/208
|ERSİN TURHAN
|971,67
|291,01
|20
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|GÜLLÜK
|216
|37
|2024/210
|CABİR ARSLAN ve diğerleri
|2191,22
|624,37
|21
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|GÜLLÜK
|149
|2
|2024/212
|AYLA ER ve diğerleri
|277,76
|155,73
|22
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|GÜLLÜK
|221
|1
|2024/214
|ALİ ARSLAN ve diğerleri
|1497,47
|450,6
|23
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|GÜNEŞLİ
|104
|22
|2024/216
|AHMET AKDOĞAN ve diğerleri
|1167,19
|346,6
|24
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÇEVLİK
|116
|16
|2024/218
|ABDURRAHMAN ORHANve diğerleri
|121,25
|0
|25
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|FINDIKLI
|107
|23
|2024/220
|AHMET EŞGÜN ve diğerleri
|715,14
|0
|26
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BAŞÖRENDOĞANCILAR
|152
|1
|2024/222
|ALİ ÇEVİK ve diğerleri
|1536,25
|507,96
|27
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ŞAMLAR
|190
|32
|2024/224
|ASIM AYKANAT
|1145,14
|489,09
|28
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ŞAMLAR
|176
|27
|2024/226
|MEHMET AYDIN ve diğerleri
|2885,91
|1066,55
|29
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ORMANLI MERKEZ
|113
|4
|2024/228
|AYŞE ERDEM ve diğerleri
|1205,93
|348,13
|30
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ORMANLI MERKEZ
|113
|5
|2024/230
|AYTEN KOÇ ve diğerleri
|61,93
|130,18
|31
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ORMANLI MERKEZ
|114
|19
|2024/232
|AHMET TETİK ve diğerleri
|1065,24
|333,24
|32
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ORMANLI MERKEZ
|114
|32
|2024/234
|HALİL KURT
|55,74
|0
|33
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|BAŞÖREN
|101
|32
|2024/236
|BAYRAM KOÇ ve diğerleri
|41,5
|128,46
|34
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPALLI
|121
|38
|2024/238
|MEHMET YILMAZ
|356,07
|130,12
|35
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPALLI
|121
|47
|2024/240
|MURAT ANKUT
|138,03
|62,33
|36
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPALLI
|121
|48
|2024/242
|İBRAHİM ERDEM
|385,91
|174,83
|37
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPALLI
|121
|58
|2024/244
|ALİ TURAN
|702,49
|340,96
|38
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPALLI
|121
|56
|2024/ 246
|TURGUT TURAN
|515,73
|400,26
|39
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|TOPALLI
|121
|54
|2024/248
|İSMAİL ARSLAN
|132,34
|73,99
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#ilan.gov.tr Basın No:ILN02060761