TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Giriş Tarihi: 13.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 00:13
Kahramanmaraş ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 09.11.2020 tarih, 22-1333 no'lu karar, 24.11.2020 tarih, 23-1414 no'lu karar ve 09.09.2021 tarih, 27-3379 no'lu kararlar ile başlanılmıştır.Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|ONİKİŞUBAT
|YENİCEKALE
|151
|973
|RAMAZAN DARICI
|AHMET
|ONİKİŞUBAT
|YENİCEKALE
|151
|980
|NİĞAR DARICI
|AHMET
|ONİKİŞUBAT
|YENİCEKALE
|151
|214 ve 217
|EMRULLAH NACAR
|ABDURRAHMAN
|ONİKİŞUBAT
|YENİCEKALE
|151
|219
|AHMET NACAR
|MEHMET
|ONİKİŞUBAT
|ŞAHİNKAYASI KURTULUŞ
|569
|37
|HALİT AYDIN
|BEKİR
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02060669