TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN









İş Müfettişi Furkan YILMAZ ve İş Müfettişi Muammer AKIN tarafından hazırlanan 15.12.2022 tarih ve 42-46 sayılı teftiş raporunda; kurumumuzdan izinsiz olarak 2022 yılında 3 adet firma ile geçici iş ilişkisi kurduğunun bildirilmesi nedeniyle hizmet alanımız içinde Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis Blok No:29A/79 Kağıthane/İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan Nehirce İnsan Kaynakları ve Otomasyon Sanayi Tic. Ltd. Şti. unvanlı firmaya 4904 sayılı kanunun 20/b maddesi gereğince İl Müdürlüğümüz tarafından 19.02.2024 tarih 15516647 sayılı tebligat yazısı ile 401.820,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.



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