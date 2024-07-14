T.C. GERMENCİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/221 Esas

Aydın İli, Germencik ilçesi, Dağkaraağaç mahallesi, Gedikardı mevkiinde bulunan kuzeyinde Tescil harici alan ve 148 ada 380 parsel, Güneyinde 148 ada 34 parsel ve Güneyinde 148 ada 35 parsel, Doğusunda148 ada 9 parsel ve tescil harici alan, Batısında 148 ada 36 parsel ve tescil harici alan bulunan Davaya konu 6.248,50m² yüzölçümlü tescil harici taşınmazın Mustafa ve Hatice'den olma 01/03/1942 doğumlu davacı Eşref AKKAN adına Tapuya Tescili talep olunmakla, söz konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenler var ise işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyasına hak iddiaları ve ayrıntıları hakkında dilekçe yazarak müracaat etmeleri hususu İLAN olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02061579