T.C. İZMİR 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/382Esas

2024/167Karar

İLAN MET Nİ

Mahkememizin 04.04.2024 tarih ve 2023/382 Esas 2022/384 Karar sayılı kararı ile 21/06/2022 suç tarihinde katılan Rahim Börekçi'ye karşı bilişim sistemini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK. 158/1-f-son, 168/2, 62/1. md. gereğince 1 yıl 8 ay hapis ve 156 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/1 maddesi gereğince hapis cezasının ertelenmesine,156 gün adli para cezasının günlüğü 20 TL'den hesap edilerek TCK. 52. Md. gereğince 3.120 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Hakkı ve Kader oğlu 08.04.1998 doğumlu sanık TUNAHAN GÖÇER'e gerekçeli karar tebliğ edilememiş olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 15 günlük istinaf süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderileceği, süresinde başvuruda bulunulmaması halinde kararların kesinleştirileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 09.07.2024

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