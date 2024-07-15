Giriş Tarihi: 16.07.2024 00:00
|İKN
|:
|2024/879465
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Kocatepe Mahallesi Kantarcılar Sokak No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124537300 - 2124554376
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|İnvert Şeker Şurubu (Arı Yemi) İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|77.400 Kilogram İnvert Şeker Şurubu (Arı Yemi)Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü' nün göstereceği yerlerdir.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşme imzalandığı günü takip eden 3 (üç) gün içinde işe başlanır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine ve tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren başlayarak teslim süresi olan 70 takvim günü içerisinde ve sözleşme sonrasında yapılacak iş programı doğrultusunda teslimat yapılacaktır.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşme imzalandığı günü takip eden üç gün içinde işe başlanır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|06.08.2024 - 10:30
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü, İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İmalat Yeterlilik Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi
Serbest Bölge Faaliyet Belgesi
Üretici veya İmalatçı olduğunu gösteren diğer belgeler
Yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi
Yetkili Temsilci Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02061604