T.C. KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/782 Esas

İLAN

DAHİLİ DAVALI : MELİS KÜÇÜKTUNÇ -Mehmet ve Emine Dilek'den olma 07/03/1994d.lu, 408******256 T.C. Kimlik Numaralı,

DURUŞMA GÜN VE SAATİ : 23/01/2025 09:00

Davacı Muammer Bacak tarafından açılan Konya ili, Meram ilçesi, Hatıp mahallesi, 37620 ada 14 parsel sayılı taşınmaz için Ortaklığın Giderilmesi davası açmıştır.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan davada duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02061597