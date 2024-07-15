YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 16.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 00:24
Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yürütülen ceza soruşturması sonucunda düzenlenen fezlekeye istinaden Son Soruşturma Yetkili Kurulunun 28.07.2023 tarihli toplantısında Prof. Dr. Mehmet Numan Tamer hakkında verilen 2023/72 sayılı Lüzum-ı Muhakeme kararına Prof. Dr. Mehmet Numan Tamer'in 4483 sayılı Kanunun 9'uncu maddesi uyarınca 10 gün içinde Danıştay nezdinde itiraz edebileceği hususu, tebligata elverişli adresi bulunmadığından ilanen tebliğ olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02059747