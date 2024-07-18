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Giriş Tarihi: 19.07.2024 00:00

KUMLUCA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KUMLUCA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kumluca Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kumluca Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SIRA Vergi K.N Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No V.Dönemi Ana V.K. Vergi K. Vergi Tutarı Ceza V.K. Ceza Tutarı Adres
1 4810566063 İSMİNA PETROL ÜRÜNLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		 2024010913Y3B0000013 11/2021-
11/2021		 0015 0015 101.317,11 3080 455.927,00 BEYKONAK MAH. HÜRRİYET_1 CAD.
GOLD OİL PETROL
ASYA OIL PETROL OFISI 18
KUMLUCA ANTALYA
2 4810566063 İSMİNA PETROL ÜRÜNLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		 2024010913Y3B0000014 12/2021-
12/2021		 0015 0015 117.380,67 3080 528.213,02 BEYKONAK MAH. HÜRRİYET_1 CAD.
GOLD OİL PETROL
ASYA OIL PETROL OFISI 18
KUMLUCA ANTALYA

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02063512

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KUMLUCA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
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