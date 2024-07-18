İLAN

T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/162 Esas

DAVALI : GINA NISANOV Gülsuyu Mh. Kazım Karabekir Caddesi Dereiçi Sokak No:15 Maltepe/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğe çıkarılmış olup, kayıtlı adresinizin olmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122, 127 ve 129.maddeleri gereğince İKİ HAFTALIK kesin süre içinde davaya cevaplarınızı, usuli itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin celbi için gerekli gider avanslarını yatırmanız gereği Dava Dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

NOT: Dosyanız için belirlenen tahmini bitiş süresi 300 gündür.

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