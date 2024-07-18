Giriş Tarihi: 19.07.2024 00:00
T.C. ERZURUM 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/8 Tereke 16/07/2024
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tereke Tespit davası nedeniyle;
Mahkememizin 2024/8 Tereke sayılı dosyasında, davacı Sevinç Kök (T.C.:47710356294)ün babası Neşet Tayam'ın babası olan Muris Burhan Kırkçeşme adına tereke tespiti davası açılmış olup, ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müteveffa Burhan Kırkçeşme'nin varsa bilinen mallarını, ellerinde mevcut hak ve alacaklılarını gösterir belgelerini Mahkememize ibraz etmeleri ihtar ve tebliğ olunur.
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