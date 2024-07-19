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ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/336 Esas

KARAR NO : 2023/197

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Nilay ERSEN'e davetiye tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen de açık adresleri bulunamadığından;

Mahkememizin 2016/336 Esas, 2023/197 Karar sayılı ilamı ile;

"1-) Davanın KABULÜ İLE,

-İzmir ili, Aliağa ilçesi, Çakmaklı Köyü, 60 ada 65 parsel (eski 0 ada 380 parsel) sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Abdullah KAYICAN tarafından düzenlenen 08/12/2022 tarihli bilirkişi raporuna ekli krokili raporda ''IR'' olarak gösterilen 1.075,42 m²'lik kısmında davacı BOTAŞ lehine (Ağaç dikmemek, bina vb sabit tesis yapmamak şartıyla) daimi irtifak hakkının takyidatsız olarak tapuya TESCİLİNE,

2-) Fen bilirkişisi Abdullah KAYICAN tarafından düzenlenen 08/12/2022 tarihli bilirkişi raporuna ekli krokili raporun kararın eki sayılmasına,

3-) Daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin toplam 9.076,55-TL olarak TESPİTİNE," karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 02/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02063984