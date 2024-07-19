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KARŞIYAKA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/743 Esas

KARAR NO : 2024/165

Davacı MUSA ŞERİF BOZKURT tarafından davalı MEHLİBAR AHMEDOVA BOZKURT aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle, davalı Davalı Bulgaristan Cumhuriyeti uyruklu Mehlibar Ahmedova Mustafova'nın dava dilekçesinde bildirilen adresine tebligat çıkarılmış tebligat kişinin tanınmadığından iade dönmüş, adres araştırması yapılmış, yeni adresine de tebligat çıkarılmış ancak iade dönmüş olup, dava aşamasında davalıya ilanen tebliğine karar verildiğinden, davalıya yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1- Davanın KABULÜ ile, Erzurum İli, Tekman İlçesi, Hacıömer Köyü/mah. Cilt 26, hane 24, BSN.118'de nüfusa kayıtlı, Nihat ve Esma'dan olma, Çiğli 25/05/2003 doğumlu davacı MUSA ŞERİF BOZKURT ile Bulgaristan Cumhuriyet Uyruklu davalı MEHLİBAR AHMEDOVA BOZKURT'un TMK.166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Davacı vekilinin yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi olmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

3- Alınması gereken 427,60 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 80,70 TL'nin mahsubu ile bakiye 346,90 TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5- Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa İADESİNE,

Dair verilen karar, davacı vekilinin yüzüne karşı, davacı ve davalının yokluğunda 6100 sayılı HMK.'nun 345. maddesi uyarınca gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu (İzmir Bölge Adliye Mahkemesine) açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/03/2024

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/07/2024

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