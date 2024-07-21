İLAN

T.C. NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/410

KARAR NO : 2024/24

Konu : İLANEN TEBLİGAT( YÖNDEMLİ TEMİZLİK YEMEKÇİLİK GÜVENLİK İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı , NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ile Davalılar , İBRAHİM ÜSTÜN, FUAT TEMİZLİK NAKLİYE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, GLOBAL GRUP BİLGİ İŞLEM TEKNİK VE SOSYAL HİZMETLER İNŞAAT EMLAK TEMİZLİK PEYZAJ TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MST-TEM MEDİKAL İNŞAAT TEMİZLİK GIDA TAŞIMACILIK TURİZM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, POLAT İNSAN KAYNAKLARI YEMEKÇİLİK GIDA TEMİZLİK ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE KARGO ELEKTRİK SU DOĞALGAZ İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ÜSTÜN TAŞIMA TEMİZLİK PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, YÖNDEMLİ TEMİZLİK YEMEKÇİLİK GÜVENLİK İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davası nedeniyle;

Antalya MuratpaşaBelediyesinin22/05/2024 tarihli yazısı ile Memurevleri Mahallesi Derya Caddesi Köken Apartmanı Kapı No: 31 Daire No:1Muratpaşa /ANTALYA adresindeki taşınmazın yıkıldığı,ada bazında kentsel dönüşüm yapılacağından herhangi bir dış kapı numarası verilmediği belirtilmiş olması sebebiyle Gerekçeli Karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilmiş olan 19/01/2024tarih2022/410Esas2024/24karar sayılı gerekçeli karar tebliğ yerine geçerli iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Yöndem Temizlik Yemekçilik Güvenlik İnşat Turizm Ticaret Limited Şirketine yapılmış sayılacağı, tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 04/06/2024

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