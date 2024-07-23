Giriş Tarihi: 24.07.2024 00:00
BURSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT
KONU: OSMANGAZİ İLÇESİ NAMIKKEMAL MAHALLESİ 2667 ADA 82 NOLU PARSELE AİT 41.MADDE DÜZELTME İŞLEMİ
BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ NAMIKKEMAL MAHALLESİ 2667 ADA 82 NOLU PARSELDE 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 41.MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DÜZELTME İŞLEMİNE AİT 31.05.2024 TARİH VE 2024/79 SAYI NUMARALI TEKNİK HATALAR DÜZELTME FORMU VE EKİ KROKİ, NAMIKKEMAL MAHALLESİ 2667 ADA 82 MALİKLERİNDEN ŞAHABETTİN DURMAZ'A TEBLİGAT KANUNUN 25/A. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT YAPILAMAMIŞTIR. NAMIKKEMAL MAHALLESİ 2667 ADA 82 NOLU PARSELİN 236.00M² OLAN TAPU YÜZÖLÇÜMÜ, 204,54.M² OLARAK 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 41. MADDESİ GEREĞİNCE DÜZELTİLECEKTİR. DÜZELTME İŞLEMİNE KARŞI 30 GÜNLÜK SÜRESİ İÇERİSİNDE BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİNE DAVA AÇILMADIĞI TAKDİRDE DÜZELTME İŞLEMİNİN KESİNLEŞTİRİLECEĞİ HUSUSU İLGİLİLERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
KEMAL MEMİŞ
KADASTRO MÜDÜRÜ
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02065612